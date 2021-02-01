Тюменец воровал из подъездов домов велосипеды и санки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в серии краж из подъездов жилых домов, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщения о кражах поступили в полицию в феврале. Неизвестный похитил несколько велосипедов и санки. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя.

Два украденных велосипеда и санки подозреваемый сдал в скупку, а деньги потратил на личные нужды. Мужчина оказался причастен еще к трем эпизодам преступлений. Летом 2020 г. злоумышленник на детских площадках воровал сотовые телефоны, которые дети оставляли без присмотра на скамейках.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.