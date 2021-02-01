Тюменец топором изрубил автомобиль оппонента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимый 39-летний безработный житель Тюмени нанес несколько ударов топором по автомобилю оппонента во время движения по улице города, сообщает УМВД России по Тюмени.

Установлено, что потерпевший на Toyota совершил маневр, который мог привести к ДТП. Возмущенный водитель решил прояснить ситуацию с незнакомцем, потребовав от него остановиться. В ходе разговора злоумышленник, не справившись с эмоциями, достал из своего автомобиля топор и умышленно нанес им удары по кузову автомобиля заявителя. Затем поспешно сел в свою машину и покинул место преступления. Сумма причиненного ущерба составила около 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.