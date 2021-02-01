Тоболяки займутся фитнесом на Базарной площади
Занятия фитнесом на свежем воздухе "Стрит фит" пройдут на Базарной площади Тобольска 20 февраля.
Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" спортивный инструктор Эльвира Зырянова, принять участие в тренировке могут все желающие.
"Мы уже провели пробное занятие 13 февраля. Оно длилось около часа и включало разминку, упражнения на общую физическую подготовку, растяжку, занятия по суставной и пальчиковой гимнастике. Как только станет тепло, будем подключать и танцевальную гимнастику", - отметила Эльвира Зырянова.
Занятия фитнесом на свежем воздухе будут проходить на Базарной площади каждую субботу в течение февраля и марта. Начало в 11 часов.
Также на Базарной площади пройдут бесплатные занятия скандинавской ходьбой с инструктором. После разминки группа пройдет по пешеходной улице Мира и вернется на Базарную площадь. 20 февраля начало занятия в 13 часов.
Евгений Новоселов