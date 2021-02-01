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Тоболяки займутся фитнесом на Базарной площади

Общество, 16:50 16 февраля 2021

ДЮСШ №1 Тобольск | Фото: ДЮСШ №1 Тобольск

Занятия фитнесом на свежем воздухе "Стрит фит" пройдут на Базарной площади Тобольска 20 февраля.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" спортивный инструктор Эльвира Зырянова, принять участие в тренировке могут все желающие.

"Мы уже провели пробное занятие 13 февраля. Оно длилось около часа и включало разминку, упражнения на общую физическую подготовку, растяжку, занятия по суставной и пальчиковой гимнастике. Как только станет тепло, будем подключать и танцевальную гимнастику", - отметила Эльвира Зырянова.

Занятия фитнесом на свежем воздухе будут проходить на Базарной площади каждую субботу в течение февраля и марта. Начало в 11 часов.

Также на Базарной площади пройдут бесплатные занятия скандинавской ходьбой с инструктором. После разминки группа пройдет по пешеходной улице Мира и вернется на Базарную площадь. 20 февраля начало занятия в 13 часов.

Евгений Новоселов

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# Базарная площадь , Тобольск , фитнес

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