Стихотворения Леси Украинки прозвучат в Тюмени

| Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте

Стихотворения Леси Украинки прозвучат на вечере-портрете "Мечты", который начнется в ДНК "Строитель" в Тюмени 18 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Событие посвящено 150-й годовщине со Дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

В программе также лирические концертные номера в исполнении творческих коллективов и исполнителей украинской культуры организации "Украинцы Тюменской области" и "ДНК "Строитель". На сцену выйдут вокальное трио "Мрія", дуэт "Два дубки", вокальный ансамбль эстрадной украинской песни "Чарівниці" и исполнительница Ирина Хан.

С 16 до 17 часов в фойе первого этажа "ДНК "Строитель" пройдет интерактивная выставка литературы по творчеству украинских поэтов и писателей "Рідна мова" ("Родная речь").

Желающие смогут ознакомиться с экспонатами выставки, сфотографироваться в украинской хате, послушать украинские народные сказки и стихи в исполнении активистки организации "Украинцы Тюменской области" Раисы Рыбки.

Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.