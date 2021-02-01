В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта приняла Государственная дума России в третьем чтении. В частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, сообщает Госдума.

"Мы считаем, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми авто. Новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.