Легендарный ансамбль "Березка" выступит в Тюмени

| Фото: Тюменское концертно-театральное музейное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное музейное объединение

Легендарный ансамбль "Березка" выступит в концертном зале им. Юрия Гуляева Тюменской филармонии 19 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Творчество ансамбля передает быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духовностью, неувядаемой красотой русской природы, формирует чувства любви и благодарности к старшему поколению, приобщает молодежь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства. Выступления "Березки" видели десятки миллионов зрителей. Концерты всегда сопровождаются триумфальным успехом. Коллективу восторженно аплодируют не только в России, но на всех континентах", - рассказали организаторы.

Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля "Березка" является оркестр русских народных инструментов. Только живое музыкальное сопровождение позволяет зрителю получить впечатление о целостном танцевально-музыкальном спектакле.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.