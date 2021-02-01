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Тюменский "Рубин" проведет заключительный матч в регулярном чемпионате ВХЛ

Спорт, 10:57 17 февраля 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Заключительный матч в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги проведет тюменский "Рубин" 17 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником подопечных Михаила Звягина на площадке дворца спорта "Партиком" будет "Химик" из Воскресенска.

Исход встречи определит, с какой позиции тюменцы возьмут старт в плей-офф. Сейчас, набрав 68 очков, подопечные Михаила Звягина занимают шестое место в таблице. Впереди – учалинский "Горняк", новокузнецкий "Металлург" (по 69 баллов), пензенский "Дизель" (70 очков), альметьевский "Нефтяник" (75 баллов) и ханты-мансийская "Югра" (83 очка). За исключением "Металлурга", все эти клубы проведут свои заключительные встречи 17 февраля.

"Химик" располагается следом за тюменской командой, но даже в случае победы не сможет ее догнать. В активе воскресенцев – 65 баллов. В Тюмень они прибыли после гостевого поражения от "Югры" (0:2).

В ноябре "Рубин" одолел "Химик" в гостях - 3:0. Шайбы забросили Егор Бабенко, Игорь Мережко и Алексей Митрофанов.

В поединке с "Химиком" сможет принять нападающий "Рубина" Егор Попов. Медицинское обследование не выявило у него серьезных повреждений.

Матч в Тюмени начнется в 19 часов.

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# ХК Рубин

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