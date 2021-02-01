Специалистов по мехатронике и робототехнике будет готовить тюменский опорный вуз

| Фото: prof.utmn.ru | Фото: prof.utmn.ru

Специалистов в области мехатроники и робототехники будут готовить в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Программу прикладного бакалавриата "Мехатроника и робототехника. Робототехника и гибкие производственные модули", представленную старшим преподавателем кафедры станков и инструментов института промышленных технологий и инжиниринга Иваном Золотухиным, утвердило жюри открытого конкурса руководителей образовательных программ.

"Конкурс руководителей образовательных программ нацелен на модернизацию системы профессиональной подготовки, — отметила проректор по образовательной деятельности Людмила Габышева. — Мы создаём некую систему наставничества для обучающихся, порядок новых условий для развития студентов, в том числе и технологического предпринимательства. Взаимодействие с компаниями реального сектора экономики даёт нам точнее определить набор актуальных программ, а смена парадигмы в разработке самих программ — реализовать проектный подход в обучении. Всё это будет способствовать созданию конкурентоспособных студенческих стартапов, которые лягут в основу выпускных квалификационных работ".

Мехатроника — наука, объединившая в себе знания точной механики с электронными, компьютерными и электротехническими элементами, которые позволяют создавать, эксплуатировать и обслуживать новые виды машин, устройств и механизмов. Обучение предполагает подготовку специалистов по мехатронике — новой области инженерии, объединяющей точную механику с интеллектуальными системами управления и современными информационными технологиями.