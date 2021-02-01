Вклады жителей Тюменской области в 2020 году выросли на 14%

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Вклады жителей Тюменской области в 2020 году выросли на 14%, Ханты-Мансийского автономного округа – на 13%. А наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 22%.

За 2020 год, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, объем средств на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличился на 15% и на 1 января 2021 года превысил 970 млрд рублей.

Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составила 341 тыс. рублей, Югры – 297 тыс. рублей, Тюменской области – 184 тыс. рублей. Значительную часть или 77% в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях (в целом по России – 79%).

Существенный прирост средств на счетах граждан, по словам управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова, можно объяснить несколькими факторами.

"Во-первых, в полную силу заработал механизм проектного финансирования в строительстве – остатки средств на счетах эскроу в нашем регионе выросли почти в 7 раз, - пояснил он. - Во-вторых, на фоне неопределенности из-за пандемии люди стали больше сберегать".