  • 18 февраля 202118.02.2021четверг
  • USD73,7669
    EUR89,0809
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В "Конторе пароходства" выступит Sever Ga

Общество, 09:47 18 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дуэт Sever Ga выступит в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 февраля. Музыкальный вечер стартует в 17 часов и завершится в 21 час.

"Недавно мы узнали об одном чудесном дуэте Sever Ga. Ребята играют тихую музыку, похожую на шепот ветра, шелест листьев, течение ручья и стайку солнечных зайцев на лугу. Мы пригласили Андрея выступить у нас на "Сборище хороших людей", так что обязательно приходите. Джем обещает быть выдающимся", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 18+. Зарегистрироваться можно, поставив в комментариях к посту "+". За вход посетители могут заплатить столько, сколько считают нужным. Все полученные средства, по словам организаторов вечера, пойдут на технические, транспортные расходы, закупку чая, воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:47 18.02.2021В "Конторе пароходства" выступит Sever Ga
09:25 18.02.2021Стихотворения Леси Украинки прозвучат в Тюмени
09:17 18.02.2021Авторов лучших дизайнерских валенок назовут в Тюмени
08:56 18.02.2021Специалистов по мехатронике и робототехнике будет готовить тюменский опорный вуз