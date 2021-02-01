В "Конторе пароходства" выступит Sever Ga

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дуэт Sever Ga выступит в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 февраля. Музыкальный вечер стартует в 17 часов и завершится в 21 час.

"Недавно мы узнали об одном чудесном дуэте Sever Ga. Ребята играют тихую музыку, похожую на шепот ветра, шелест листьев, течение ручья и стайку солнечных зайцев на лугу. Мы пригласили Андрея выступить у нас на "Сборище хороших людей", так что обязательно приходите. Джем обещает быть выдающимся", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 18+. Зарегистрироваться можно, поставив в комментариях к посту "+". За вход посетители могут заплатить столько, сколько считают нужным. Все полученные средства, по словам организаторов вечера, пойдут на технические, транспортные расходы, закупку чая, воды.