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В Тюменской области солнечная интерференция может создать помехи на экранах телевизоров

Общество, 18:04 17 февраля 2021

tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Весенняя солнечная интерференция будет наблюдаться на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с 22 февраля по 8 марта в период с 13 часов 37 минут до 14 часов 23 минут местного времени.

РТРС напоминает, что начинается период солнечной интерференции — явления, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. В этом положении электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника, что приводит к помехам на экранах телевизоров. В случае особо сильной активности Солнца сигнал может пропадать на 5-20 минут.

РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

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# РТРС

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