Более тридцати нарушений выявили автоинспекторы в ходе проверки в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32 нарушения Правил дорожного движения выявили в ходе сплошной проверки водителей, которая прошла на ул. Запольная в Тюмени утром 17 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, двое водителей не оплатили штрафы за нарушения правил в установленные законом сроки, 15 водителей не имели страховых полисов ОСАГО. К административной ответственности привлечены один водитель за нарушение правил перевозки детей, один – за не пристегнутый ремень безопасности, два – за неиспользование ремней безопасности пассажирами автомобилей, один – за незаконную тонировку.

Выявлен один случай управления транспортом 48-летним автомобилистом с просроченным водительским удостоверением. На водителя составлен административный материал с наложением штрафа в сумме семи тыс. рублей.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В течение полутора часов инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили 385 автомобилей, оценили состояние их водителей. "Признаков опьянения у автомобилистов не выявлено, все водители были трезвыми, – рассказали в ГИБДД.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Тюменской области отстранены от управления транспортом 11 нетрезвых водителей.