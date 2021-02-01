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Более тридцати нарушений выявили автоинспекторы в ходе проверки в центре Тюмени

Происшествия, 15:05 17 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32 нарушения Правил дорожного движения выявили в ходе сплошной проверки водителей, которая прошла на ул. Запольная в Тюмени утром 17 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, двое водителей не оплатили штрафы за нарушения правил в установленные законом сроки, 15 водителей не имели страховых полисов ОСАГО. К административной ответственности привлечены один водитель за нарушение правил перевозки детей, один – за не пристегнутый ремень безопасности, два – за неиспользование ремней безопасности пассажирами автомобилей, один – за незаконную тонировку.

Выявлен один случай управления транспортом 48-летним автомобилистом с просроченным водительским удостоверением. На водителя составлен административный материал с наложением штрафа в сумме семи тыс. рублей.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В течение полутора часов инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили 385 автомобилей, оценили состояние их водителей. "Признаков опьянения у автомобилистов не выявлено, все водители были трезвыми, – рассказали в ГИБДД.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Тюменской области отстранены от управления транспортом 11 нетрезвых водителей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , нарушения , проверка водителей

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