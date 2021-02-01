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Выставка и концерт ко Дню защитника Отечества пройдут во Дворце "Пионер"

Общество, 08:47 19 февраля 2021

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Праздничный концерт "Живу в России — храню Россию!", посвященный Дню защитника Отечества, пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 20 февраля, сообщает пресс-служба учреждения.

Для гостей праздника организуют выставку вооружения и беспилотных платформ. Перед зрителями выступят курсанты центра "Аванпост".

На праздничном концерте пройдет торжественная церемония вручения именных вымпелов руководителям специализированных групп добровольной подготовки к военной службе центра "Аванпост".

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# День защитника Отечества , концерт

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