Выставка и концерт ко Дню защитника Отечества пройдут во Дворце "Пионер"
| Фото: центр "Аванпост"
Праздничный концерт "Живу в России — храню Россию!", посвященный Дню защитника Отечества, пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 20 февраля, сообщает пресс-служба учреждения.
Для гостей праздника организуют выставку вооружения и беспилотных платформ. Перед зрителями выступят курсанты центра "Аванпост".
На праздничном концерте пройдет торжественная церемония вручения именных вымпелов руководителям специализированных групп добровольной подготовки к военной службе центра "Аванпост".