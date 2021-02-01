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ФК "Тюмень" второй сбор проводит в Турции

Спорт, 15:34 17 февраля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" приехал на второй сбор в Турцию в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба.

Ближайшие две недели сибиряки будут готовиться к продолжению сезона на побережье Средиземного моря в Ларе.

На этом сборе к коллективу присоединились защитник Антон Полюткин и нападающий Данил Карпов. Первый еще в сентябре получил травму колена и восстанавливался после операции по индивидуальной программе. Форвард же побывал на просмотре в казанском "Рубине", который проводил свой сбор также в Турции.

В планах тренерского штаба "Тюмени" – четыре контрольных матча. Три из них будут носить международный статус.

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# ФК Тюмень , футбол

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