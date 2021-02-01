Мобильная бригада медиков работает в отдаленных селах Тобольского района

Областная больница №3 Тобольска Областная больница №3 Тобольска

Мобильная бригада медицины работает в отдаленных деревнях и поселках Тобольского района с конца 2020 года. Невролог, офтальмолог, ортопед, отоларинголог и хирург уже провели медосмотр 177 детей из Хмелёво, Чебурги и Лайтамака, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

В ближайшие дни автомобиль с врачами отправится в Ачиры. Специалисты осмотрят более 100 маленьких пациентов, включая детей из Иземети и Ишменёвой.

ФАП на колесах также работает в Тобольском районе. Прием ведут фельдшер, акушер-гинеколог и врачи узких специализаций. Мобильный комплекс оснащён аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ и спирографом. С начала 2021 г. специалисты Областной больницы №3 провели 158 профилактических медосмотров взрослого населения Ачир, Лайтамака и Чебурги.

Медики используют в работе и передвижной маммограф, мобильный флюорограф. Исследования прошли 293 жителя Ачир, Иземети и Ишменёвой. Выход автомобилей на маршрут в Лайтамак пройдет в ближайшие дни.

По словам тобольских врачей, на возможность выезда медицинской техники в труднодоступные районы влияют погодные условия и состояние зимников.