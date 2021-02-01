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В Тобольском районе после случаев заражения гаффской болезнью Роспотребнадзор исследует воду, почву, рыбу

Общество, 16:57 17 февраля 2021

ОКБ №1 во ВКонтакте

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды, почвы, водорослей и рыбы на Ишменёвском озере Тобольского района. Работа началась сразу же после того, как двое жителей деревни попали в больницу с подозрением на гаффскую болезнь.

Сейчас рыбаки находятся на лечении в токсикологическом отделении ОКБ №2 Тюмени. В тобольскую больницу они поступили 15 февраля после рыбалки на местном озере.

Сотрудникам Роспотребнадзора предстоит установить истинный источник заражения селян.

Пока же в дер. Ишменёво Ачирского поселения Тобольского района начнут завозить чистую питьевую воду.

Анжела Лебедева

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# гаффская болезнь , исследование , Роспотребнадзор , Тобольский район

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