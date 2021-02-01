Чистую питьевую воду завезут в село Тобольского района, где двое жителей заразились гаффской болезнью

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Чистую питьевую воду начнут завозить в дер. Ишменёво Ачирского поселения Тобольского района в ближайшее время. Такое распоряжение дал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин после того, как двое жителей деревни с подозрением на гаффскую болезнь поступили в Тобольскую больницу 15 февраля.

Как рассказали в пресс-службе Областной больницы №3 Тобольска, двоих мужчин сразу же обследовали и направили в токсикологическое отделение ОКБ №2 для точного диагностирования и прохождения комплекса лечения от гаффской болезни.

В муниципалитете добавили, что мужчины - рыбаки, которые и получили заражение во время ловли рыбы на местном озере.

"Сейчас жителей деревни Ишменёва обследует медицинская бригада областной больницы № 3, осмотр также проходит население деревни Иземеть. Специалисты Роспотребнадзора работают на ишменёвском озере: берут пробы воды, почвы, водорослей и рыбы для исследований", - уточнили в администрации Тобольского района.

С населением проведут беседы о недопущении рыбалки в местах, где могут оказаться токсины опасной болезни.

Напомним, гаффская болезнь - это остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой, а больная рыба токсична для людей.

Первый случай гаффской болезни в Тюменской области был зарегистрирован в октябре 2019 года.

Анжела Лебедева