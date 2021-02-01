Жителю Тюмени грозит срок за кражу электроинструмента

управление Росгвардии по Тюменской области управление Росгвардии по Тюменской области

24-летнего тюменца задержали сотрудники Росгвардии при попытке совершить кражу электроинструмента стоимостью более 9 тыс. рублей из магазина крупной торговой сети на ул. Дмитрия Менделеева, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

"Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления, после чего выяснили, что сотрудники службы контроля магазина нажали кнопку "тревога" при выявлении факта хищения в торговом зале. Также по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что этот же мужчина накануне совершил кражу электроинструментов на сумму более 13 тыс. рублей", - сообщили в управлении.

Ранее дважды судимый мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.