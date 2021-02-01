Предприятия Тюменской области могут получить господдержку на создание центров рационализации

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Стартовал отбор заявок на участие в конкурсе по созданию точек кипения Hi-Tech и центров опережающей подготовки в рамках национального проекта национального проекта "Производительность труда". Они принимаются до 21 марта 2021 года по ссылке, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Победители получат государственную поддержку на создание на собственной базе центров рационализации.

По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Петра Засельского возрождение движения рационализаторства сможет дать масштабный эффект для роста производительности труда и технологического рывка российской экономики.

"Мы хотим создать единую систему на федеральном уровне, чтобы процесс рационализаторства был непрерывный и поощрялся руководством предприятий. Компании, прошедшие конкурсный отбор, первыми получат широкие возможности по массовому вовлечению сотрудников в движение рационализаторов, что направлено на решение стратегической задачи по повышению производительности труда", - отметил он.

Точки кипения Hi-Tech задуманы как уникальные корпоративные пространства, чья основная задача – насыщение, обогащение тех людей, которые готовы выйти в рационализаторскую позицию, новыми знаниями, умениями и техниками. На этих площадках, организуемых в единую федеральную сеть с собственным календарем мероприятий, будут проходить образовательные и акселерационные программы, совместные сетевые интенсивы, проектно-аналитические и стратегические сессии, а также партнерские программы по технологическому рационализаторству и инновациям.

Центры опережающей подготовки станут основными точками приложения и передачи методик Ворлдскиллс для ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятии компетенциям.

Подробное описание и условия участия здесь.

Экспертная поддержка и обучение в рамках национального проекта предоставляется на безвозмездной основе предприятиям, заключившим соглашение с департаментом экономики Тюменской области.