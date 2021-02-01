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В Тюмени оштрафовали похитителя новогодней ели

Происшествия, 14:19 18 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23-летний житель Тюмени предстал перед судом за кражу новогодней ели из салона красоты. Его удалось установить по видеокамерам, сообщает Ленинский районный суд.

Известно, что 29 ноября с 19 часов 55 минут до 20 часов молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в салон красоты на ул. Д. Менделеева и украл елку с игрушками.

Суд признал его виновным по ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

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# новогодняя ель , похищение , суд

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