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В Тобольске на туристическом маршруте установят ангелов с аудиогидом

Общество, 11:01 22 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 ангелов, рассказывающих истории о городе, установят на туристическом маршруте Тобольска.

Проект "О чем расскажут ангелы Тобольска?" стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

На каждой фигуре будет расположен QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист.

Как рассказала руководитель "Школы талантов", автор проекта Эльмира Дейнеко, формат тобольского аудиогида будет отличаться от уже существующих.

"Аудиогид мы сделаем театрализованным. Рассказы будут озвучены актерами в театрализованном действии. Сейчас идет содержательное наполнение аудиогида, но в нем точно не будет типичных историй от экскурсоводов", - отметила Эльмира Дейнеко.

Фигуры ангелов на улицах Тобольска установят летом ко Дню рождения города.

Евгений Новоселов

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# аудиогид , Тобольск

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