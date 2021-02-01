В Тобольске на туристическом маршруте установят ангелов с аудиогидом
10 ангелов, рассказывающих истории о городе, установят на туристическом маршруте Тобольска.
Проект "О чем расскажут ангелы Тобольска?" стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".
На каждой фигуре будет расположен QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист.
Как рассказала руководитель "Школы талантов", автор проекта Эльмира Дейнеко, формат тобольского аудиогида будет отличаться от уже существующих.
"Аудиогид мы сделаем театрализованным. Рассказы будут озвучены актерами в театрализованном действии. Сейчас идет содержательное наполнение аудиогида, но в нем точно не будет типичных историй от экскурсоводов", - отметила Эльмира Дейнеко.
Фигуры ангелов на улицах Тобольска установят летом ко Дню рождения города.
Евгений Новоселов