Ишимцы проверят знание русского языка онлайн

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Ишимские библиотекари запустили онлайн-викторину "Любите русский язык" к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник детской библиотеки Ишима Светлана Викулова.

Именно она придумала такой интересный вариант общения с читателями. В специальной программе подобрала подходящий фон в виде грифельной доски, на которой задания написаны мелом. Пройти викторину может каждый в любое время, вопросы несложные, уровня 5-6 классов, но заставляют задуматься и вспомнить свои знания.

"Мы живем в век информационных технологий. А так хочется привлечь взрослых, а особенно детей к чтению книг, привить интерес к родному языку, к его красоте. Надеюсь, что со временем и на просторах Интернета мы научимся писать грамотно, красиво и понятно", - подчеркнула специалист.

Она напомнила, что пока прийти в библиотеку сдать и получить книги можно только по предварительной записи.

Инна Кондрашкина