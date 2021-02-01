  • 21 февраля 202121.02.2021воскресенье
  • USD73,9833
    EUR89,6604
  • В Тюмени -23..-25 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимцы проверят знание русского языка онлайн

Общество, 15:02 21 февраля 2021

Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Ишимские библиотекари запустили онлайн-викторину "Любите русский язык" к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник детской библиотеки Ишима Светлана Викулова.

Именно она придумала такой интересный вариант общения с читателями. В специальной программе подобрала подходящий фон в виде грифельной доски, на которой задания написаны мелом. Пройти викторину может каждый в любое время, вопросы несложные, уровня 5-6 классов, но заставляют задуматься и вспомнить свои знания.

"Мы живем в век информационных технологий. А так хочется привлечь взрослых, а особенно детей к чтению книг, привить интерес к родному языку, к его красоте. Надеюсь, что со временем и на просторах Интернета мы научимся писать грамотно, красиво и понятно", - подчеркнула специалист.

Она напомнила, что пока прийти в библиотеку сдать и получить книги можно только по предварительной записи.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , викторина , дети , Ишим , русский язык

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 21.02.2021Максим Шереметьев советует проводить больше времени с детьми
16:45 21.02.2021Ведущий "Непутевых заметок" Дмитрий Крылов рассказал о Тобольске
16:20 21.02.2021Эксперт опроверг миф о причастности хлеба к лишнему весу
15:16 21.02.2021Тюменские врачи стали героями программы Елены Малышевой