Александр Моор оценил ClubHouse

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Губернатор Тюменской области Моор присматривается к новой социальной сети ClubHouse. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в рамках круглого стола в онлайн-формате "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату".

"Я всегда действую исключительно прагматически: если появляется новый канал и хороший способ коммуникации и он будет восприниматься моими земляками, тогда да, а просто для того, чтобы засветиться, извините за термин, хайпануть, это не наш метод", - отметил глава региона.