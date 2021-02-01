В Тюмени сисадмин 120 часов убирал снег за драку с коллегой

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВК

120 часов на уборке улиц отработал молодой человек за драку с коллегой, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

По утрам тюменец по два часа до своей основной работы системным администратором убирал снег на тротуарах. Начальник организации, в которой отбывал наказание молодой человек, передал судебному приставу табель учета о полной отработке назначенных часов.

Обязательные работы назначаются за преступления небольшой тяжести, в частности, за кражи, мелкие грабежи и другие преступления против собственности, напомнили в ведомстве.