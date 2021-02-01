ХК "Рубин" завершил регулярный чемпионат ВХЛ на пятом месте

ХК "Рубин" ХК "Рубин"

Пятое место занял хоккейный клуб "Рубин" по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Из 50 матчей тюменцы выиграли 32 поединка. Лучшим бомбардиром команды стал Егор Попов. Он установил новый рекорд клуба по результативности в регулярном чемпионате 43 очка (13+30). Рубеж в 30 баллов преодолели Алексей Митрофанов – 38 (13+25) и Егор Бабенко – 34 (14+20).

Бабенко стал лучшим снайпером "Рубина". Больше десяти шайб, кроме него, у Попова и Митрофанова, забросили Вадим Хлопотов (13), Денис Давыдов (12) и Никита Мокин (11).

Среди защитников больше всего баллов набрал Георгий Бердюков – 21 (8+13). Дмитрий Лютов имеет лучший в "Рубине" показатель "плюс-минус" (+12).

Все 50 матчей регулярного чемпионата провели три хоккеиста – Бабенко, Митрофанов и Георгий Бусаров. Лишь по одной игре пропустили Попов и Мокин, а Денис Ячменев и Вадим Хлопотов – по две.

Бусаров стал лучшим в команде на точке вбрасывания. Он выиграл 424 дуэли на "точке" из 723-х (58,6%).