Уникальный учебный центр для электромонтеров представят на чемпионате WorldSkills Russia в Тюмени

Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

Уникальный сверхсовременный учебный центр с полигоном представит энергокомпания СУЭНКО на VIII открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюмени.

Как рассказал главный инженер АО "СУЭНКО" Юрий Тышук на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", компания традиционно готовит профильные площадки по электромонтажу, сантехнике и отоплению. В этом году здесь представят оборудование всех классов напряжения от 0,4 до 110 кВ, аппаратуру для релейной защиты, противоаварийную автоматику – все по последнему слову техники.

Напомним, СУЭНКО седьмой год выступает одним из главных партнеров регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы". Также сотрудники компании входят в число экспертов по профильным компетенциям.

"Для развития любой компании важно, чтобы сотрудники любили и уважали свою профессию, гордились ей и стремились к повышению компетенции. Поэтому мы поддерживаем движение WorldSkills Russia. Повышение престижа рабочих специальностей, популяризация профессионального образования – необходимое условие для развития экономики в целом", - подчеркнул Юрий Тышук.

Евгения Шевцова