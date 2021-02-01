Тюменский хирург будет выполнять сложные операции в ямальской больнице

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Сосудистый хирург из Тюмени Рафик Соломонян будет выполнять сложные операции на сердце в Новоуренгойской центральной городской больнице. Он приехал в город по региональной программе, сообщает правительство ЯНАО.

После получения лицензии и появления узкого специалиста в больнице смогут помогать тем пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, которых раньше отправляли на операции в другие города.

Рафик Соломонян проводил операции, которые ранее на Ямале никто не делал. В больнице теперь готовят штат для нового хирургического корпуса.

Врач переехал на Ямал вместе с женой, которая будет работать учителем истории в одной из школ города. Семье предоставили квартиру на условиях соцнайма. Супруги получат полную северную надбавку с первого дня работы.