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Тюменский хирург будет выполнять сложные операции в ямальской больнице

Общество, 18:45 19 февраля 2021

правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Сосудистый хирург из Тюмени Рафик Соломонян будет выполнять сложные операции на сердце в Новоуренгойской центральной городской больнице. Он приехал в город по региональной программе, сообщает правительство ЯНАО.

После получения лицензии и появления узкого специалиста в больнице смогут помогать тем пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, которых раньше отправляли на операции в другие города.

Рафик Соломонян проводил операции, которые ранее на Ямале никто не делал. В больнице теперь готовят штат для нового хирургического корпуса.

Врач переехал на Ямал вместе с женой, которая будет работать учителем истории в одной из школ города. Семье предоставили квартиру на условиях соцнайма. Супруги получат полную северную надбавку с первого дня работы.

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# врачи , дефицит кадров , земский доктор , ЯНАО

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