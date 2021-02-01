Иностранные студенты дважды сдадут тест на COVID-19 перед очным обучением

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В очном формате возобновят занятия иностранные студенты ТюмГУ с 1 марта 2021 года. Это касается обучающихся из стран, с которыми Россия официально открыла транспортное сообщение. Студентам нужно сдать тест на COVID-19 до и после прибытия в Тюмень, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенты, прибывающие после 16 февраля, должны дважды пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР. Первый тест сдается не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. Второй тест должен быть сдан в течение 72 часов после въезда.

До получения результатов лабораторного исследования после прибытия в страну студентам необходимо соблюдать режим изоляции. Для проживающих в общежитиях ТюмГУ организуют визит медицинского работника для прохождения обследования на COVID-19.

Доставить студентам продукты и необходимые бытовые мелочи в период самоизоляции, а также передать документы в ОПВС помогут бадди и волонтеры. В это время иностранцы будут обучаться в онлайн-формате.

Онлайн-обучение организуют и для студентов, которые не могут въехать в России к началу очного обучения из-за закрытых границ.