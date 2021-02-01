ХК "Рубин" в первом раунде плей-офф сыграет с "Торосом" из Нефтекамска

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

В первом раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги ХК "Рубин" сыграет с "Торосом" из Нефтекамска, сообщает пресс-служба клуба.

В итоговой таблице регулярного чемпионата тюменцы заняли пятое место, торосовцы финишировали 12. Теперь их ждет серия до четырех побед. За "Торос" несколько сезонов выступал нападающий сибирского коллектива Алексей Митрофанов.

"Новость о том, что играем с "Торосом", воспринял нормально. Сейчас все команды примерно одинаковые, поэтому нам было без разницы, на кого выходить. Будет борьба на каждом участке площадки, а победит и пройдет в следующий раунд тот, кто окажется сильнее в определенный момент", - отметил Алексей Митрофанов.

Первые встречи 1/8 финала пройдут в Тюмени 21 и 22 февраля. Билеты стоимостью 250 рублей будут продаваться в дни матчей в СК "Центральный". Один человек сможет приобрести не более двух билетов. Начало продажи - в 15 часов. Начало матчей запланировано на 17 часов.