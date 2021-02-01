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Тюменцам объяснили, в каких случаях не надо менять настройки телевизора

Общество, 11:58 20 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты не советуют изменять настройки телевизора и крутить антенну, если на ваших экранах появилось сообщение "Нет сигнала" или "Слабый сигнал". Вполне возможно, что на тюменском телецентре проводятся профилактические работы, после которых трансляция будет автоматически восстановлена и все каналы заработают.

"В эпоху аналогового телевидения во время профилактических работ телезрители привыкли видеть на экранах своих телевизоров настроечную таблицу и слышать громкий сигнал, - пояснил директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Урало-Сибирский региональный центр" Евгений Дроздинский. - К сожалению, сделать то же самое в цифровом вещании технически невозможно. Вместо таблицы - только надпись: "Нет сигнала" или "Слабый сигнал", поэтому догадаться, почему именно телевизор не показывает, бывает непросто".

По его словам, для цифрового вещания профилактика также обязательна, как и для аналогового. Это ведь тоже оборудование и профилактические мероприятия на оборудовании цифрового телевидения являются неотъемлемой частью полноценного функционирования любого радиотелевизионного центра. Своевременное проведение профилактических работ на телецентре — залог стабильного и качественного вещания цифрового эфирного телевидения.

Если у телезрителей возникнут вопросы по перенастройке, им следует обратиться на федеральную горячую линию РТРС по телефону 8-800-220-20-02 и на сайт Смотрицифру.РФ, там есть вся необходимая информация. Помимо этого на портале ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" существует форма для обращений "Личный кабинет телезрителя", где можно оставить свой вопрос, а специалисты центра рассмотрят его и ответят в короткие сроки. Также удобно пользоваться мобильным приложением РТРС "Телегид", где можно ознакомиться с графиком отключений в разделе "Вещание", телепрограммой или задать свой вопрос в форме "Обращения".

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# Евгений Дроздинский , РТРС

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