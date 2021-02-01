Тюменцы с прививкой от СOVID-19 могут стать донорами крови через месяц

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Жителям Тюменской области, недавно привитым от коронавирусной инфекции, следует временно воздержаться от донации, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

"После первого укола человек не сможет быть донором. После второго укола донация возможна через месяц. Мы перестраховываемся, чтобы не навредить человеку", - сказал он.

Донорские субботы пройдут в Тюмени 20 и 27 февраля. Банк крови пополняют по адресу ул. Энергетиков, 35 с 8 до 13 часов. Тюменцев с подтвержденным COVID-19 в стадии выздоровления приглашают на заготовку плазмы.

Условия для донорства перечислены здесь. Уточнить детали и записаться на прием можно по телефонам 68-20-25 (доб. 200, 201, 202) или 8-922-041-31-34 в будние дни с 8 часов 30 минут до 14 часов.

Как сообщалось ранее, с начала 2021 года доноры сдали в Тюменской областной станции переливания крови более 380 литров плазмы с высоким титром антител к коронавирусу.

Татьяна Ковалева