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В Тюменской области задержали банду телефонных мошенников

Происшествия, 12:42 20 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Деятельность группы подозреваемых в телефонном мошенничестве пресекли в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Четверо жителей Челябинской области звонили на стационарные телефоны пожилых тюменцев, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что совершили ДТП с тяжелыми последствиями. Затем телефон брал другой участник группы и от лица сотрудника полиции предлагал за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности. Как правило, злоумышленники требовали заплатить 500 тыс. рублей. Если таких средств у пенсионеров не было, соглашались на меньшую сумму.

Звонили по ночам. Наличные деньги у потерпевших забирали через местных таксистов или курьеров, которых находили по объявлениям в интернете. Посредники оставляли себе 10%, а остальное переводили на банковские карты подозреваемых.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников. Во время задержания в Омской области у них изъяли сим-карты, мобильные телефоны, оформленные на третьих лиц банковские карты, более 500 тыс. рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Для конспирации звонили из автомобиля, передвигающегося по автотрассам между регионами России. Звонки жителям Тюмени поступали из Новосибирской, Омской и Свердловской областей. По итогам ночной работы злоумышленники избавлялись от использованных мобильных телефонов и сим-карт. Следующий день проводили в автокемпингах.

Установлена причастность задержанных к 32 фактам телефонного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 10 млн рублей.

Сейчас устанавливаются все возможных эпизодов противоправной деятельности.

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# мошенники

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