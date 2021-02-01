В Тюмени презентовали практику концессии в сфере водоснабжения

| Фото: Росводоканал-Тюмень | Фото: Росводоканал-Тюмень

На 65% сократилось количество аварий на сетях водоснабжения после внедрения концессионного соглашения между администрацией Тюмени и Росводоканалом.

Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал представителям органов местного самоуправления Липецка, посетившим Тюмень. По его словам, за три года построено и реконструировано более 150 км сетей водоснабжения, улучшилось качество воды.

Представители Липецка осмотрели объекты тюменского водоканала. Знакомство началось с центральной диспетчерской, откуда осуществляется контроль и управление всеми технологическими процессами предприятия.

На Велижанских водоочистных сооружениях гости осмотрели зал фильтров и познакомились с работой электролизной. Депутаты и глава Липецка также побывали на водонапорной станции и насосной станции водоотведения. Отдельное внимание гостей было уделено посещению очистных сооружений, где ведется масштабная реконструкция с внедрением современных технологий.