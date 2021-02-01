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Эксперты составили рейтинг самых дорогих квартир Урала, Тюмень - вторая

Общество, 16:23 20 февраля 2021

tyumen.cian.ru

Технологичный сервис по поиску недвижимости Циан составил рейтинг самых дорогих квартир Урала, Тюмень - на втором месте.

Трехкомнатная квартира в историческом центре в ЖК "Да Винчи Хаус" в Тюмени площадью 160 кв. м продается за 70 млн рублей. Ремонт выполнен по авторскому проекту в классическом стиле. В состав лота также входят парковочные места в наземном и подземном паркингах.

Эксперты Циан собрали и систематизировали данные по высоко бюджетным лотам на вторичном рынке Уральского федерального округа.

Лидер вторичного рынка Урала – пятикомнатная квартира площадью 276,0 кв. м в Екатеринбурге – уверенно преодолел планку в 100 млн рублей. Лот экспонируется в доме 2006 года постройки. В радиусе 20 минут пешей прогулки от него находятся набережная Исети, здание городской администрации, "Ельцин Центр", галерея современного искусства, башня "Высоцкий" и ряд других достопримечательностей. При отделке квартиры использовались итальянский мрамор, массив дуба, натуральная кожа.

Следует отметить, что четыре из десяти участников рейтинга относятся к территории Ханты-Мансийского автономного округа – региона, который выделяется высоким уровнем доходов населения.

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