В Тюменской области определят победителей грантового конкурса среди любительских творческих коллективов

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Конкурс по выделению грантов любительским творческим коллектива Тюменской области объявил департамент культуры. Заявки принимают с 1 по 30 марта.

Грант в размере 300 тыс. рублей получат вокальный, хоровой, фольклорный, цирковой коллективы, хореографический, инструментальный ансамбли, театр.

Важное условие для претендентов на господдержку – коллектив должен быть дипломантом I степени регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проходил в Тюменской области в 2019 году в очном формате.

В большом перечне критериев есть наличие сольных концертов, спектаклей в течение года. Наличие званий: "Народный коллектив любительского художественного творчества", "Образцовый коллектив любительского художественного творчества", "Народная самодеятельная студия", "Народный коллектив ветеранов" и другие.

Конкурс проходит в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Пакеты документов от конкурсантов принимают по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 35, кабинет 116. По электронной почте: dkto@72to.ru).

Консультации по вопросам подготовки заявок и документов на участие в конкурсном отборе можно получить по телефону: (3452) 42-74-29, Ольга Носырева.

Напомним, впервые конкурс грантовой поддержки любительским коллектива Тюменской области прошел в мае 2020 г. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.

Анжела Лебедева