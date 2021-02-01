Кардиолог рассказала, как избежать проблем из-за изменения погоды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Синоптики обещают, что последняя неделя нынешней зимы будет самой морозной, и может доставить немало проблем людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач-кардиолог Тюменского научного кардиологического центра Юлия Бахмутова советует в эти дни беречь себя, и без лишней нужды не выходить из дома.

"Мы живем в непростом, морозном климате, и к сожалению в последние годы наблюдаем довольно резкие колебания атмосферного давления, температуры воздуха, - напомнила она корреспонденту "Тюменской линии". - При резкой смене температуры здоровый человек не должен ощущать изменений своего самочувствия. Но когда у человека сердечно-сосудистые заболевания, и он уже перенес острый инфаркт миокарда, имеет артериальную гипертонию, серьезные нарушения сердечного ритма, ему лучше поберечь себя".

Именно в морозные дни, по словам врача-кардиолога, чаще наблюдаются осложнения. "Чтобы избежать их, необходимо следить за прогнозом погоды, хорошо одеваться, - советует она. – Хорошо, если одежда будет многослойная - она лучше сохраняет тепло".

Врач также советует выходить на улицу не быстро, постояв на первом этаже, чтобы организм адаптировался к морозу, дышать в шарф, не курить и не злоупотреблять алкоголем.

"Небольшая доза алкоголя, действительно может согреть, расширить сосуды, - утверждает Юлия Бахмутова, - Но серьезные исследования на эту тему не проводились".