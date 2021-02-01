Очередной "Здесь Маркет" соберет мастеров в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка "Здесь маркет" развернется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 марта в 12 часов.

Событие организуют две подруги - Гаянэ Петросьянц и Марина Кулакова.

Как сказала Марина Кулакова, "Здесь маркет" – это концентрация интересных городских проектов, самобытных мастеров, красивых и полезных вещей, вкусной еды, новых знакомств и встреч с единомышленниками.

"Это ярмарка, но с уникальными товарами и интересными продавцами. Мы зовем всех участников мастерами, потому что ребята в основном представляют результат своей ручной работы или классный проект. Все очень просто: здесь – точка притяжения близких по духу людей, увлеченных и творческих, ценящих красоту, искусство и ручной труд. Также маркет – площадка для развития, презентации своего продукта, творчества, для того, чтобы тюменцы могли выбрать что-то действительно уникальное и стоящее", – поделилась она.

Одна из основательниц ярмарки признается, что каждый новый маркет организатор стараются придумать что-то новое, например, секонд-хенд, мастер-классы. На "Здесь маркете" в 2020 году на был организован фотопроект для девушек и кастомизация старой одежды.

На последней ярмарке 2020 года посетители "Конторы пароходства" могли приобрести украшения из керамики, косметику ручной работы и крафтовый хлеб.

6 марта ярмарка проработает до 20 часов.

Инна Пахомова