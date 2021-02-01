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Вымирающий вид животных успешно клонировали в США

Общество, 08:31 21 февраля 2021

news.utmn.ru

Впервые клонировать вымирающий вид черного хорька смогли американские ученые, сообщает РИА Новости.

Для клонирования использовали замороженные гены другого хорька, умершего еще 30 лет назад. В результате на свет появились два зверька, но выжил только один.

Эксперимент оказался успешным, но ученые беспокоятся, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным заболеваниям и паразитам.

Также к видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

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