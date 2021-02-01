Вымирающий вид животных успешно клонировали в США
news.utmn.ru
Впервые клонировать вымирающий вид черного хорька смогли американские ученые, сообщает РИА Новости.
Для клонирования использовали замороженные гены другого хорька, умершего еще 30 лет назад. В результате на свет появились два зверька, но выжил только один.
Эксперимент оказался успешным, но ученые беспокоятся, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным заболеваниям и паразитам.
Также к видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.