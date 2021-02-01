Президентская библиотека расскажет об адмирале, не знавшем ни одного поражения

предоставлено пресс-службой филиала Президентской библиотеки предоставлено пресс-службой филиала Президентской библиотеки

Малоизвестные факты о жизненном пути известного российского адмирала Федора Ушакова можно узнать в электронном читальном зале Президентской библиотеки.

Как уточняют организаторы, флотоводец не знал за свою жизнь ни одного поражения. 24 (13 по старому стилю) февраля исполняется 277 лет со дня его рождения.

О формировании личности будущего адмирала в своей докторской диссертации рассказал историк Владимир Овчинников. "Искреннее восприятие Бога Федором Ушаковым в его детском сознании воспитало в нем высоконравственные чувства и расположило его, с одной стороны, к совестливому отношению к людям, а с другой – к мужественным поступкам", - пишет он.

Федор Ушаков прославил себя не только военными походами, сражениями и победами. Как отмечает писательница Мария Лялина в книге "Подвиги русских адмиралов", он заявил себя как талантливый администратор и искусный дипломат.

Историк Виктор Головачев в книге "История Севастополя, как русского порта" подчеркивал, что именно Ушакову – "ему лично, его постоянной и неусыпной заботливости мы были обязаны не только тем, что наш флот являлся хорошо вооруженный и снабженный на море… но и тем, что порт севастопольский за последующее время управления Ушаковым гораздо быстрее обстроился новыми зданиями, нежели во все продолжение своего прочаго существования".

Писательница Мария Лялина рассказала, что "адмирал этот, бич и гроза турок, известный между ними под именем Ушак-паши, должен по всей справедливости занять одно из первых мест в ряду наших знаменитых военачальников… Суворов, не любивший рассыпать похвалы там, где не следовало, и уважавший одно истинное достоинство, высоко ценил Ушакова и воздавал ему должное".

В 2001 году знаменитый флотоводец был причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.