Тоболяк, уходя из гостей, прихватил пятитысячную купюру

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

38-летнего мужчину, подозреваемого в краже 5 тыс. рублей, задержали в Тобольске, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в гости к ней заглянул сосед, а после она обнаружила пропажу пятитысячной купюры из кошелька.

Оказалось, что потерпевшая не раз доставала деньги из сумки при соседе. Когда женщина ушла в другую комнату, тот воспользовался моментом, украл деньги и сразу покинул квартиру. На похищенные средства мужчина купил алкоголь и закуску.

Задержанный вину признал, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.