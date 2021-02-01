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Тоболяк, уходя из гостей, прихватил пятитысячную купюру

Происшествия, 15:40 21 февраля 2021

ИА Тюменская линия

38-летнего мужчину, подозреваемого в краже 5 тыс. рублей, задержали в Тобольске, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в гости к ней заглянул сосед, а после она обнаружила пропажу пятитысячной купюры из кошелька.

Оказалось, что потерпевшая не раз доставала деньги из сумки при соседе. Когда женщина ушла в другую комнату, тот воспользовался моментом, украл деньги и сразу покинул квартиру. На похищенные средства мужчина купил алкоголь и закуску.

Задержанный вину признал, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , Тобольск

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