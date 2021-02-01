Тюменским призывникам помогут подготовиться к службе в армии

Фото: из личного архива Максима Шереметьева Фото: из личного архива Максима Шереметьева

Тюменским призывникам помогут подготовиться к службе в армии. Ответы на наиболее популярные вопросы можно найти на Ютуб-канале директора центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максима Шереметьева.

Первая спецкоманда куда идет отбор за несколько месяцев до призыва, это президентский полк. Как пишет "Тюменская область сегодня" идет предварительный отбор, собеседования, медкомиссия. Все это до начала призыва.

"Если вы подходите в президентский полк, то вы годны хоть в космонавты. Самый главный вопрос на этом собеседовании: а вы готовы служить в президентских войсках", - сообщил эксперт.

Если тюменец точно знает, в какие рода войск он планирует направиться, то нужно идти и знакомиться с представителями военкоматов, в первую очередь с начальниками отдела призыва.

"Самый главный документ, который пригодится с собой 100% - характеристика. В военкомат нужно идти с этим документом. Чем характеристика будет более развернутая по содержанию тем лучше. Грамоты особо не котируются", - поделился Шереметьев.

Как ранее писала ИА "Тюменская линия", Ютуб-канал будет полезен не только призывникам, но и их родителям - как правило, мамы и папы переживают на эту тему больше, чем сыновья, и не знают, как взаимодействовать с военкоматом и Минобороны в спорных ситуациях.

Общественник подчеркнул, что не ставит целью пропаганду службы, в приоритете - помощь людям, в том числе с прохождением собеседования, сбором необходимых для отсрочки документов, с получением военно-учетной специальности. Многие, к примеру, не знают, что в подразделениях ДОСААФ могут бесплатно выучиться на водителей и другие специальности, и узнают об этом уже непосредственно перед уходом в армию. Помимо видео с экспертным мнением и прямых эфиров, в планах - снимать конкретные профориентационные мероприятия, которые будут интересными призывникам и их близким.