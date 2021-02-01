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Форсайт-сессия о стрит-артах прошла в администрации Тобольска

Общество, 15:48 22 февраля 2021

Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» в Тобольске

Форсайт-сессия о стрит-артах прошла в администрации Тобольска. Спикерами выступили Елена Бельская Елена Спехова.

"Для художников появляется больше возможностей для развития. Идет процесс встраивания формата стрит-арта в историческую, культурную канву города, - отметила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Одним из самых успешных тобольских проектов стал стрит-арт проект команды профессиональных художников "РАСКРАСИМ ВСЁ" на конкурсе по созданию эскизов для оформления жилых домов и городских объектов "Формула искусства", напоминает "Тюменская область сегодня".

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# стрит-арт , Тобольск

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