Форсайт-сессия о стрит-артах прошла в администрации Тобольска

Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» в Тобольске Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» в Тобольске

Форсайт-сессия о стрит-артах прошла в администрации Тобольска. Спикерами выступили Елена Бельская Елена Спехова.

"Для художников появляется больше возможностей для развития. Идет процесс встраивания формата стрит-арта в историческую, культурную канву города, - отметила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Одним из самых успешных тобольских проектов стал стрит-арт проект команды профессиональных художников "РАСКРАСИМ ВСЁ" на конкурсе по созданию эскизов для оформления жилых домов и городских объектов "Формула искусства", напоминает "Тюменская область сегодня".