Ветеран обращается к тюменцам с медиаэкрана накануне Дня защитника Отечества

Фото пресс-службы РДШ Фото пресс-службы РДШ

Ветеран трудового фронта Севостьян Киприянович Хорзов обратился с напутственными словами к жителям Тюмени в преддверии Дня защитника Отечества. Обращение ветерана транслируется на большом светодиодном экране, расположенном на улице Республики.

"Главное, чтобы ни случилось – не злись, и оставайся человеком", - говорит 88-летний Севостьян Киприянович. Ветеран родился 24 декабря 1931 года в деревне Хорзово Новозаимского района. Когда началась война ему было всего 9 лет - с этого возраста и начал трудиться. Работали по несколько суток без отдыха. Голодали, теплой одежды не было. Пропалывали всходы хлебов, возили чурки, рубили сучки. Позже выучился на тракториста и работал по специальности.

В 1963 году Севостьян Киприянович уехал на Север. Через несколько лет переехал в Тюмень, где живет по сей день.

Обращение ветерана тюменцы смогли увидеть в рамках акции "Российское движение школьников", приуроченной к 23 февраля. Акция проходит в пяти крупных российских городах. Кроме тюменцев, фотографии и обращения ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта могут увидеть жители Уфы, Екатеринбурга, Перми и Сочи, сообщает пресс-служба РДШ.