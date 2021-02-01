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Тюменцы написали письма ветеранам Великой Отечественной войны

Общество, 11:18 23 февраля 2021

Фото из официальной группы ВКонтакте "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

Тюменцы присоединились к всероссийскому проекту "Письмо Победы". С 19 по 23 февраля любой желающий мог написать поздравление с Победой ветеранам Великой Отечественной войны или поделиться мнением о необходимости сохранения исторической памяти.

Для участия в акции необходимо разместить пост на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды либо оставить сообщение на сайте волонтерыпобеды.рф. После проверки письма напечатают на специальных бланках и доставят ветеранам.

"После 23 февраля мы будем каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой день рождения. Предлагаем всем присоединиться к поздравлениям", – отметила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.

Региональный центр "Семья" принимает участие в акции "Письмо Победы". Кроме того, в центре разработана серия мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Дети, проживающие в стационарном отделении центра, проверят свои знания на квест-игре, а также станут участниками и зрителями праздничного концерта "Защитникам Отечества посвящается", на котором прозвучат песни военных лет в исполнении воспитателей и детей старшего возраста.

Воспитанники "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" примут участие в спортивных состязаниях и игре "Зарница". Для малышей организованы творческие мастер-классы, пишет "Аиф-Тюмень".

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# ветераны Великой Отечественной войны , Волонтеры Победы , патриотическое воспитание

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