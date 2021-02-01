Юные тоболячки поздравили ветеранов и срочников

| Фото: скриншот Инстаграм | Фото: скриншот Инстаграм

Юные тоболячки присоединились ко всероссийскому флешмобу-поздравлению с Днем защитников Отечества.

"Воспитанницы отдела гражданско-патриотического воспитания Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска записали короткие видео с поздравлениями военным", - рассказала куратор проекта Альбина Райфенгерст.

Она отметила, что девушки с удовольствием откликнулись на акцию в благодарность за работу и защиту мужчин.

"Особенно хочется уделить внимание, конечно, ветеранам Великой Отечественной. Они уходят, и очень важно, чтобы осталась память об их подвиге, ведь, неизвестно, каким был бы мир сейчас, если бы не наши герои. И были бы мы...", - сказала Альбина Райфенгерст.

Она добавила, что поздравления адресованы и тем, кто охраняет Родину и в настоящий момент. Солдаты и офицеры РФ, в том числе выходят из воспитанников тобольского военно-спортивного центра "Россияне".

"Многие из них исполняют свой воинский долг в эти дни, и, конечно, им будет радостно получить поздравления от землячек", - заключила Альбина Райфенгерст.