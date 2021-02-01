Якушев и Моор посетили новую детскую школу искусств в Ялуторовском районе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хорошие условия для развития творческих способностей детей и подростков созданы не только в городах Тюменской области, но и муниципалитетах.

Этот факт отметилa директор Киевской детской школы искусств Ялуторовского района Светлана Рахматулина в ходе визита в школу полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева и губернатора региона Александра Моора.

Учреждению более 30 лет, до 2020 года оно занимало небольшое помещение в 250 кв. м. В 2019 году началось строительство нового здания - в четыре раза больше предыдущего. Школа построена за счет средств национального проекта "Культура".

Работы продолжались чуть больше года. Теперь это современная школа с отдельными кабинетами для групповых и индивидуальных музыкальных занятий, просторным хореографическим залом, отделениями ИЗО, прикладного искусства и концертным залом на 97 мест. Полностью оборудованы вспомогательные помещения: раздевалки, кладовые, помещение для обжига керамики, снарядная.

По словам Светланы Рахматулиной, новые залы подходят для сборных, хореографических, эстрадных выступлений, выступлений народных ансамблей. Всего в Киевской ДШИ обучаются 144 человека, из них семь - по предпрофессиональным программам. Также школа реализует краткосрочные программы дополнительного образования детей - всего 176 сертификатов.

Летом на базе ДШИ работают досуговые творческие площадки и лагерь дневного пребывания. Каждый год здесь отдыхают около 30 детей, более 10 подростков временно трудоустраивают.

В штате школы - 12 сотрудников, из них пятеро - педагоги допобразования. По словам Светланы Рахматулиной, коллектив регулярно участвует в районных и областных мероприятиях, поддерживает добровольческое движение. За 32 года работы Киевская ДШИ не раз становилась победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.

Оценили новое здание не только учащиеся, но и родители. В рамках благоустройства территории вокруг школы действуют кольцевой проезд и парковка на 10 мест. Также школьная среда полностью приспособлена для маломобильных групп: оборудованы пандусы, тактильные дорожки, а указатели продублированы шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих детей.

После экскурсии Владимир Якушев и Александр Моор расписались на большой фотографии Киевской школы и пожелали учащимся и педагогам успехов. Плакат с автографами дополнит школьный "Уголок успеха".

Евгения Шевцова