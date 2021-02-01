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Якушев и Моор посетили новую детскую школу искусств в Ялуторовском районе

Губернатор, 12:50 24 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хорошие условия для развития творческих способностей детей и подростков созданы не только в городах Тюменской области, но и муниципалитетах.

Этот факт отметилa директор Киевской детской школы искусств Ялуторовского района Светлана Рахматулина в ходе визита в школу полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева и губернатора региона Александра Моора.

Учреждению более 30 лет, до 2020 года оно занимало небольшое помещение в 250 кв. м. В 2019 году началось строительство нового здания - в четыре раза больше предыдущего. Школа построена за счет средств национального проекта "Культура".

Работы продолжались чуть больше года. Теперь это современная школа с отдельными кабинетами для групповых и индивидуальных музыкальных занятий, просторным хореографическим залом, отделениями ИЗО, прикладного искусства и концертным залом на 97 мест. Полностью оборудованы вспомогательные помещения: раздевалки, кладовые, помещение для обжига керамики, снарядная.

По словам Светланы Рахматулиной, новые залы подходят для сборных, хореографических, эстрадных выступлений, выступлений народных ансамблей. Всего в Киевской ДШИ обучаются 144 человека, из них семь - по предпрофессиональным программам. Также школа реализует краткосрочные программы дополнительного образования детей - всего 176 сертификатов.

Летом на базе ДШИ работают досуговые творческие площадки и лагерь дневного пребывания. Каждый год здесь отдыхают около 30 детей, более 10 подростков временно трудоустраивают.

В штате школы - 12 сотрудников, из них пятеро - педагоги допобразования. По словам Светланы Рахматулиной, коллектив регулярно участвует в районных и областных мероприятиях, поддерживает добровольческое движение. За 32 года работы Киевская ДШИ не раз становилась победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.

Оценили новое здание не только учащиеся, но и родители. В рамках благоустройства территории вокруг школы действуют кольцевой проезд и парковка на 10 мест. Также школьная среда полностью приспособлена для маломобильных групп: оборудованы пандусы, тактильные дорожки, а указатели продублированы шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих детей.

После экскурсии Владимир Якушев и Александр Моор расписались на большой фотографии Киевской школы и пожелали учащимся и педагогам успехов. Плакат с автографами дополнит школьный "Уголок успеха".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгения Шевцова

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# Александр Моор , Владимир Якушев , детская школа искусств , село Киево , Ялуторовский район

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