В Тюмени рейсы на маршрутах к СНТ сделали круглогодичными

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

10 дачных маршрутов в Тюмени перевели на круглогодичное транспортное обслуживание с 1 января.

Это номера 97, 119, 134, 138, 143, 152к, 153, 155к, 157 и 158. Сейчас на дачных линиях работает 142 автобуса.

Их работу оценили специалисты администрации и ПАТП-1 на совещании, которое провел глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Теперь садовые товарищества, расположенные в пригородной зоне, обеспечены регулярным транспортным сообщением с городом как в выходные, так и в будние дни", - сообщили в администрации города.

Расписание автобусов по данным маршрутам разработано с учетом потребности жителей СНТ, чтобы в любой день до 8 часов уехать в центральную часть города и вернуться после 18 часов.

Также расписанием предусмотрены дневные рейсы, удобные для посещения гражданами социальных объектов в Тюмени (поликлиник, почтовых отделений, МФЦ, образовательных учреждений и т.д.).