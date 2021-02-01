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Банде наркоторговцев вынесли приговор в Тюмени

Происшествия, 17:01 24 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Семерых человек, виновных в сбыте наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Житель Екатеринбурга и двое тюменцев вошли в состав организованной преступной группы для сбыта наркотических средств через тайники в Тюмени и Тюменской области. Еще четверо тюменцев, среди них две девушки, в состав группы не входили, но участвовали в ряде ее преступлений. В октябре 2019 года наркодельцов задержали. В ходе обысков было изъято более 4 кг различных наркотических средств.

Суд назначил екатеринбуржцу 13 лет, двум тюменцам каждому - по 12 лет. Двум мужчинам, не входившим в состав преступной группы, 8 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, двум девушкам – по 6 лет 6 месяцев лишения свободы каждой.

Пятеро осужденных мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а две девушки в исправительной колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении руководителя организованной группы выделены в отдельное производство для его установления.

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# наркоделец , наркотики

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