На трассе Тюмень - Омск возобновилось движение большегрузов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Ограничения по движению на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области сняты с 16 часов 24 февраля из-за улучшения погоды, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом, кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали.

Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в одну-две минуты. Далее движение будет идти в штатном режиме.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.