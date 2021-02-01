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На трассе Тюмень - Омск возобновилось движение большегрузов

Общество, 16:42 24 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Ограничения по движению на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области сняты с 16 часов 24 февраля из-за улучшения погоды, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом, кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали.

Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в одну-две минуты. Далее движение будет идти в штатном режиме.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.

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# непогода , Тюмень - Омск

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