Тюменцы обсудят развитие регионального туризма на форуме "Путешествуем вместе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный форум молодежных клубов РГО "Путешествуем вместе" состоится 1 марта на платформе Zoom. Участники обсудят развитие форм туристской деятельности в регионах России и за рубежом, а также особенностей вовлечения в туристскую активность детей и молодежи, сообщает Росмолодежь.

Участникам необходимо заполнить форму слушателя до 28 февраля, ссылка для участия и программа будет направлена на личный электронный адрес.

Международный форум молодежных клубов РГО "Путешествуем вместе" – это инновационная молодежная онлайн-площадка, объединяющая молодых специалистов, профессионалов и практиков в сфере организации туристской и молодежной деятельности.